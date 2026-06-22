Curaçao kadar olamadık! 155 binlik ülkenin büyük kahramanı

155 bin nüfusuyla Dünya Kupası'nda mücadele eden en küçük ülke olan Curaçao, dev turnuvada Ekvador ile 0-0 berabere kaldı. Almanya (7-1) yenilgisinde kalesinde 7 gol gören 37 yaşındaki kaleci Eloy Room, Ekvador önünde yaptığı 15 kurtarışla Curaçao'ya turnuva tarihinin ilk puanını kazandırdı. Maçın adamı ödülünü alırken Dünya Kupası tarihinde uzatmalara gitmeyen bir maçta en fazla kurtarış yapan kaleci oldu.

150 bin Euro değere sahip Room, hikâyesiyle de dikkatleri üzerine çekti. Geride kalan sezonda Belçika ekibi Cercle Brugge'den ayrılan deneyimli eldiveni kimse istemedi. 9 ay kulüpsüz kaldıktan sonra Ocak 2026'da kendisine güvenen MLS 2. Lig ekibi Miami'ye imza attı. Elemelerde de 10 maçta kalesinde sadece 5 gol görerek ülkesinin Dünya Kupası'na katılmasının mimarı olurken dün de maçın bitimiyle Curaçao'nun adeta kahramanı ilan edildi.