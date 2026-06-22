Klopp: Ben de çok acı çektim!
Dünyaca ünlü teknik direktör Jürgen Klopp, A Milli Takım'ın vedasına çok üzüldüğünü söyledi. Alman kanalı Magenta TV'ye konuşan Klopp, "Yıllar içinde birçok Türk arkadaş edindim. Şu anda ne kadar büyük bir acı yaşadıklarını iyi biliyorum. Onlara ben de katılıyorum. Üzerlerindeki baskı inanılmaz derecede büyüktü. Bir şeyi çok fazla istediğinizde, bazen onun arkasındaki asıl planı unutursunuz. Hücumda ne yaparsanız yapın, savunma güvenliğini de elden bırakmamanız gerekir. Erken gol yiyince Aşırı baskıdan sahada kendileri gibi davranamadılar" ifadelerini kullandı.