Matadorlardan farklı galibiyet

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Dünya Kupası H Grubu ikinci maçındaABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes- Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakada Matadorlara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24'te Oyarzabal ile 49'da Tambakti kendi ağlarını sarsarak kaydetti.Son maçta İspanya, Uruguay ile kozlarını paylaşacak. Körfez ekibi ise Yeşil Burun Adaları'yla karşılaşacak.