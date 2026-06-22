Matadorlardan farklı galibiyet
Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında İspanya, Suudi Arabistan'ı 4-0 mağlup etti. ABD'nin Atlanta şehrindeki Mercedes- Benz Stadyumu'nda oynanan müsabakada Matadorlara galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Lamine Yamal, 21 ve 24'te Oyarzabal ile 49'da Tambakti kendi ağlarını sarsarak kaydetti. Luis de la Fuente'nin öğrencileri grup aşamasında puanını 4 yaparken S.Arabistan ise 1 puanda kaldı. Son maçta İspanya, Uruguay ile kozlarını paylaşacak. Körfez ekibi ise Yeşil Burun Adaları'yla karşılaşacak. Öte yandan G Grubu'nda Belçika ile İran 0-0 berabere kaldı.