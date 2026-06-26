Katarlı futbolcuya FIFA’dan 5 maç ceza
Dünya Kupası B Grubu ikinci maçında Kanada'nın geçtiğimiz günlerde Katar'ı 6-0 mağlup ettiği müsabakada ceza çıktı. Katarlı oyuncu Assim Madibo'nun Kanadalı İsmael Kone'ye yaptığı sert faul sonrası futbolcunun sol bacak kaval kemiği kırılmış ve ameliyata alınmıştı. FIFA Disiplin Komitesi'nin kararı açıklandı. Madibo'nun yaptığı müdahalenin 'ciddi sportmenlik dışı hareket' ve 'aşırı sert faul' olduğuna hükmedildi. Madibo'ya 5 maçlık ceza çıkarken oyuncunun FIFA Temyiz Kurulu'na itiraz etme hakkı bulunduğu bildirildi.