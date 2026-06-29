Çılgın bir dünya!

Dünya Kupası'nda adınızı tarih kitaplarına yazmanın birden fazla yolu vardır. Kupayı havaya kaldırmak takımlar için en büyük tutku olsa da Altın Ayakkabı ödülü bir forvetin dünya sahnesindeki en önemli içgüdüsünün kanıtıdır.

Her kıtadan gelen seçkin golcüler bu efsanevi tarihe kendi sayfalarını yazmaya hazır. 2022 Katar'da 8 golle Altın Ayakkabı ödülünün sahibi Kylian Mbappe şu ana kadar grup maçlarında 4 kez ağları sarsıp Fransa'yı sürüklerken ünvanını da korumak istiyor.

Ancak bu yıl karşısında ölümcül rakipleri var. Arjantinli Lionel Messi attığı 6 golle sıralamanın zirvesinde yer alıyor ve bu prestijli ödül için yarışta başı çekiyor. Klose'yi (16) geride bırakıp Dünya Kupaları'nın en golcü ismi olan 39 yaşındaki yıldız toplamdaki sayısını ise 19'a çıkardı.

Mbappe'nin vatandaşı Ousmane Dembele (4) Brezilyalı Vinicius Junior (4) ve Norveçli Erling Haaland (4) Altın Ayakkabı'nın peşinden koşan diğer yarışmacılar. Dünya Kupası tarihinde bu büyük ödülü iki kez üst üste kazanan hiçbir oyuncu olmadı.