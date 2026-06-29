Eustaquio uzatmada attı Kanada son 16’ya yükseldi
Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında ev sahiplerinden Kanada, Güney Afrika'yı son dakikalarda bulduğu golle 1-0 mağlup etti ve tur atladı. ABD'nin Los Angeles şehrindeki Sofi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kırmızı-siyahlıların galibiyet golünü 90+2. dakikada Eustaquio kaydetti. Bu sonuçla Kanada, tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükseldi. Güney Afrika ise ilk defa çıktığı son 32'de devamını getiremedi ve turnuvaya veda etti. Kanada'nın rakibi, Hollanda-Fas maçının galibi olacak.