Eustaquio uzatmada attı Kanada son 16’ya yükseldi

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Dünya Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında ev sahiplerindenABD'nin Los Angeles şehrindeki Sofi Stadyumu'nda oynanan müsabakada kırmızı-siyahlıların galibiyet golünü 90+2. dakikada Eustaquio kaydetti.Güney Afrika ise ilk defa çıktığı son 32'de devamını getiremedi ve turnuvaya veda etti.