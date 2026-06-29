İran’dan turnuvaya dramatik veda!
İran, saha dışındaki sayısız sorun nedeniyle zorlu geçen turnuvada büyük bir direniş sınavı vermesine rağmen Dünya Kupası'na dramatik şekilde veda etti. G Grubu'nda oynadığı maçta Mısır ile 1-1 berabere kalan İran, puanını 3 yapıp J Grubu'ndaki Avusturya-Cezayir maçını beklemeye başladı. Avusturya'nın 90+6'da attığı golle mücadele 3-3 bitince iki ülke de son 32 turuna yükseldi. İran ise en iyi üçüncüler arasına giremeyince averajla elendi. İran; Belçika, Yeni Zelanda ve Mısır ile berabere kalarak namağlup bir şekilde turnuvadan ayrıldı.