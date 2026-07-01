Dualarla gelen tura secdeyle şükrettiler

2026 FIFA Dünya Kupası'nda peri masalı devam ediyor… Son 32 turunda Hollanda'yı penaltı atışları sonucunda 3-2 yenen Fas, son 16'ya adını yazdırırken sevinçleriyle turnuvaya damga vurdu. Monterrey Stadı'ndaki mücadelede Gakpo'nun 72. dakikada attığı golle öne geçen Hollanda karşısında 90+1. dakikada Diop'un golüyle skoru eşitleyen Fas, uzatma dakikalarının ardından seri penaltı atışlarında rakibini evine gönderdi. Penaltı atışları öncesi toplu halde dua eden Atlas Kaplanları, Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında forma giyen Saibari'nin penaltısıyla zaferini ilan etti. Saha içinde tüm takımın bir araya gelerek yaşadığı sevincin ardından Faslı futbolcular, takım halinde secde ederek galibiyeti kutlayıp şükrettiler.

HERKES ONLARI KONUŞTU: İNANCIN GÜCÜ!

Penaltı atışları öncesi Faslı oyuncular, hep bir ağızdan dua ettiler. Galibiyet sonrası ise taraftarlarının olduğu tribüne giderek sevinç yaşayan futbolcular, ardından toplu halde secde ederek şükrettiler. Bu anlar sosyal medyada binlerce beğeni aldı

RAKİP KANADA

Fas, son 16 turunda Kanada ile karşılaşacak. Mücadele 4 Temmuz Cumartesi günü saat 20.00'de.