Kıyafetlerini satıyordu şimdi kahraman oldu!

Paraguay, Dünya Kupası'nda Almanya'yı eleyerek tarihi bir sürprize imza atarken, kaleci Orlando Gill, kurtardığı iki penaltıyla maçın kahramanı oldu. Karşılaşmanın oyuncusu seçilen Paraguaylı file bekçisinin hikâyesi ise günün en çok konuşulan konularından biri oldu. 11 Haziran 2000'de Paraguay'ın San Lorenzo kentinde doğan 1.98'lik dev kalecinin bu noktaya gelişi hiç de kolay olmadı. Başarılı kalecinin, sadece iki yıl önce ailesinin geç-i mine katkı sağlamak için kendi kıyafetlerini internet üzerinden sattığı ortaya çıktı. Arjantin liginde San Lorenzo de Almagro forması giyen 26 yaşındaki eldiven, grup aşamasında da Türkiye'yi 1-0 yendikleri maçta kalesine gelen 6 isabetli şutu da çıkarmıştı.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Dünya Kupası'nda D Grubu'ndan çıkarak Almanya'yı saf dışı bırakan son 16'ya kalan Paraguay'da coşku tavan yaptı. Tarihi zaferin ardından ülkede büyük kutlamalar düzenlenirken bu başarıya özel resmi tatil ilan edildi. Yaklaşık 7,1 milyon nüfusa sahip Güney Amerika ülkesinde son penaltının ağlarla buluşmasının ardından meydanlar doldu taştı. Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena da galibiyetin ardından 30 Haziran 2026 tarihini resmi tatil ilan etti

PARAGUAY'DAN MÜTEVAZI İSTATİSTİKLER

GÜNEY Amerika temsilcisi, Türkiye maçında %22 topla oynama ve 7'de 2 isabetli şutla millilerimiz alt etti. Paraguay aynı şeyi Almanya'ya da uyguladı. Panzerlere karşı %24 ve 7'de 3 şutla oynayarak sürpriz bir zafere daha imza attı.

HAJİME MORİYASU ALKIŞI ÇOK HAK ETTİ!

DÜNYA Kupası son 16 turunda Brezilya'ya 2-1 mağlup olan Japon Milli Takımı, turnuvaya veda ederken, teknik direktör Hajime Moriyasu'nun maçtan sonra taraftarlara teşekkür etmek için eğildiği görüntü, sosyal medyada yankı buldu. Bitiş düdüğü çaldığında, 57 yaşındaki çalıştırıcı sahayı terk etmedi. Teknik ekip ve oyuncularla birlikte, takımı desteklemek için orada kalan çok sayıda Japon taraftarın bulunduğu tribünlere yöneldi ve alkışlar arasında kupa yolculuğu boyunca takımı destekleyenlere minnettarlığını ifade etmek için eğilerek saygısını sundu

TFF'DEN KAMP AÇIKLAMASI: ARİZONA'YA MECBUR KALDIK

Türkiye Futbol Federasyonu, aşırı sıcak havası nedeniyle eleştirilerin odağında olan ABD'nin Arizona eyaletindeki kamp merkezi ile ilgili açıklama yayınladı. Federasyondan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: ''FIFA, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu öncesinde, aynı play-off yolunda mücadele eden Türkiye, Kosova, Romanya ve Slovakya'dan hangisi finale katılım hakkı elde ederse etsin, maçların oynanacağı şehirler göz önünde bulundurularak ve seyahat sürelerini en asgariye indirecek şekilde FIFA tarafından kamp merkezi olarak Arizona'nın verileceği belirtilmiştir. TFF heyetinin nisan ayında gerçekleştirdiği keşif ziyareti sırasında, iklim koşulları hakkındaki çekinceler FIFA'ya iletilmiş olup hem tesis hem de operasyonel süreçlerle ilgili bazı değişiklikler talep edilmiştir. Ancak, daha önce de belirtildiği gibi tesis değişikliği yapmanın operasyonel nedenlerden dolayı tavsiye edilmediği cevabı alınmıştır. Federasyon, Dünya Kupası hazırlık süreci boyunca tüm planlamalarını FIFA turnuva konsepti, bilimsel veriler ve operasyonel gereklilikler çerçevesinde büyük bir titizlikle gerçekleştirmiş; A Millî Takımımızın en iyi şartlarda hazırlanabilmesi için mevcut tüm imkânları seferber etmiştir.