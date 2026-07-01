Vikingler zafere kürek çekti
Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup etti. ABD'nin Arlington kentindeki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Vikinglere galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Antonio Nusa ve 86'da Erling Haaland getirdi. Afrika temsilcisinin tek sayısını ise 74'te Amad Diallo kaydetti. Kalan dakikalarda Fildişi baskısını artırırken 90+6. dakikada kazanılan serbest vuruşta Diallo'nun uzaktan sert vuruşunda, kaleci Nyland son anda topu kornere gönderdi. Bu sonuçla Norveç son 16'ya yükselmeyi bildi. Fildişi karşısında attığı golle takımına turu getiren Erling Haaland, milli takımda son 13 resmi müsabakanın tümünde fileleri sarsmayı başardı. 25 yaşındaki yıldız santrfor süre aldığı son 13 milli maçta 25 gole imza attı. Norveç, 5 Temmuz Pazar günü saat 23.00'te Brezilya ile karşılaşacak. Öte yandan Fildişi Sahili'nde Süper Lig'de oynayan 3 futbolcu, maça ilk 11'de başladı. Çaykur Rizespor'dan kaleci Yahia Fofana, Beşiktaş'tan Emmanuel Agbadou ve Trabzonspor'dan Christ Inao Oulai, forma şansı yakaladı. Galatasaray'dan Wilfried Singo ile Başakşehir'den Christopher Operi ise yedek bekledi.