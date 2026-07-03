Miami'de tarihi maç! Son şampiyon Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin, Yeşil Burun Adaları'nı 3-2 mağlup etti. Son şampiyon Arjantin, bu sonuçla son 16 turunda Mısır'ın rakibi oldu.
2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin ile Yeşil Burun Adaları kozlarını paylaştı.
Son şampiyon Arjantin, 29. dakikada Lionel Messi'nin kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.
İkinci yarının başlarında oyunu Arjantin yarı sahasına yıkan Yeşil Burun Adaları, Duarte'nin golüyle skoru eşitledi.
Mücadelenin 90 dakikası 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
UZATMA DAKİKALARI NEFES KESTİ
Karşılaşmanın uzatma dakikaları ise adeta nefes kesti. Arjantin 92. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 2-1 öne geçti.
Yediği golden sonra rakip kalede baskısını artıran Yeşil Burun Adaları, Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral'in kaydettiği müthiş gol ile skoru 2-2'ye getirdi.
Mücadelenin 111. dakikasında Lionel Messi'nin kullandığı kornerde Romero'nun kafa vuruşunda Borges'in koluna çarpan top filelerle buluştu ve Arjantin 3-2 öne geçti.
Yeşil Burun Adaları, karşılaşmanın son dakikalarında baskısını artırsa da beraberlik golünü bulamadı ve karşılaşma Arjantin'in 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Son şampiyon Arjantin, bu sonuçla son 16 turunda Mısır'ın rakibi oldu.