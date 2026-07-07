Allah’ın verdiği bir lütuf

Brezilya'yı attığı 2 golle yıkan ve Norveç'i çeyrek finale taşıyan Erling Haaland, rekorları altüst ederken gol vuruşu yeteneğini, "Allah'ın verdiği bir hediye" olarak değerlendirdi. 25 yaşındaki dev Viking, mücadelenin ardından yaptığı açıklamada "Kimse bunu bizden beklemiyordu. Norveç'in bu zaferi bir çılgınlık. Brezilya'ya karşı oynadığımız oyun Norveç futbol tarihinin en büyük zaferiydi. Takımımla gurur duyuyorum. Tek kelimeyle harikaydık. Sadece olanların tadını çıkarmalı ve bunu kalbimizde saklamalıyız. Biz Norveçliler asla pes etmeyiz" ifadelerini kullandı. Haaland şöyle devam etti: "Maçlarda bir ya da iki fırsat yakalarsam, bunlar çoğunlukla golle sonuçlanıyor. Bunu nasıl yaptığımı ben de bilmiyorum ama tek yapmam gereken odaklanmak. Kendime fırsatın geleceğini söylüyorum. Eğer gol atamazsam bunu da hemen hissediyorum. Gol vuruşlarımdaki başarımın Allah'ın bana verdiği bir hediye olduğunu düşünmeye başladım. Topun tam direğin dibinden ağlara gitmesi gerçekten inanılmaz. Norveç Milli Takım formasını giymek tarif edilemez bir duygu. Bunu bu formaya talip olan tüm çocuklar benimsemeli."

ÇEK KÜREKLERİ!

Norveç Milli Takımı, Brezilya maçının ardından büyük bir coşku yaşarken sahanın içinde gelenekselleşen kürek çekme gösterisi sergiledi. Bavulun başına geçen Haaland da takımını da bir orkestra şefi gibi yönetti. Norveçli taraftarlar da senkronize Viking kürek çekme şovuna katılıp müthiş bir görsel şölen oluşturdu.