'Disiplin Kurulu'nun kararına saygı duyuyorum'
FIFA Başkanı Gianni İnfantino, ABD Milli Takımı'nın santrforu Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasının ertelenmesi hakkında ortaya atılan üzerine konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini aradığını belirten İnfantino, ''Evet. Başkan Trump'tan da bir telefon aldım. Dünyanın dört bir yanından devlet başkanları, hükümet yetkilileri, futbol paydaşları ve iş dünyası temsilcilerinden aldığım telefonlar gibi'' dedi. Kararı kamuoyuyla birlikte öğrendiğini belirten İnfantino, ''Bazen bu kararlar beni şaşırtıyor. Bazen aynı fikirde oluyorum, bazen olmuyorum. Ancak her zaman yaptığım şey bu kararlara ve bu kararları alan kurulların özerkliğine saygı duymaktır'' ifadelerini kullandı.