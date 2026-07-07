Son söz İspanya’nın
Uzatma dakikalarında Merino’nun attığı gol, Matadorlara çeyrek final biletini getirdi. Ronaldo’lu Portekiz turnuvaya veda etti
2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi İber derbisine sahne oldu. Heyecan dolu anların yaşandığı müsabakada İspanya, uzatma dakikalarında bulduğu golle Portekiz'i 1-0 mağlup etti ve çeyrek final biletini aldı. ABD'deki Dallas Stadyumu'nda oynanan mücadelede Matadorlara turu getiren golü 90+1'de Mikel Merino kaydetti. İspanya, Dünya Kupası'nda şampiyon olduğu 2010'dan sonra ilk kez çeyrek finale yükseldi. Boğalar ayrıca Dünya Kupası tarihinde üst üste 6 maçta gol yemeyen ilk takım oldu. Öte yandan Portekiz efsanesi 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo son Dünya Kupası mücadelesine çıktı.