Taht oyunları çok kızıştı

Dünya Kupası'nda 'Altın Ayakkabı' yarışı da tüm hızıyla sürüyor. Turnuvada ilk kez boy gösteren ve Brezilya ağlarını iki kez sarsan Erling Haaland, gol sayısını 7'ye çıkardı. 25 yaşındaki Norveçli forvet, Arjantinli efsane Lionel Messi ve Fransız yıldız Mbappe'yi yakaladı.

Meksika'yı da avlayan İngiliz futbolcu Harry Kane ise 6 golle zirve takibini sürdürüyor. Bir başka Fransız Dembele ile Meksika'ya 2 gol atıp Aztece Stadı'nda tarih yazan Bellingham da 4'er golle pusuda bekliyor. Ayrıca Dünya Kupası tarihinde ilk kez tek bir turnuvada şu ana kadar üç oyuncu 7 gol atmayı başardı.