UEFA'dan sert çıkış: Kırmızı çizgi aşıldı
DÜNYA futbol kamuoyu, FIFA'nın ABD'li Folarin Balogun'un kırmızı kart cezasını ertelemesini tartışırken, UEFA'dan da sert tepki geldi. "Bir maçlık cezanın bir yıl süreyle deneme amaçlı olarak askıya alınması kararı kırmızı çizgiyi aştı" diyen UEFA, "Bu, yönetmeliklere yerleştirilmiş bir ilkedir ve istisnalara tabi tutulamaz, hele ki birçok oyuncunun aynı durumda olduğu ve cezalarını düzenli olarak çektiği bir turnuvanın ortasında hiç olamaz. Devam eden turnuvada emsal teşkil eder ve benzer durumlar artık eşit muamele gerektirecek, bu da yarışmaya zarar verecektir" yorumunu yaptı.