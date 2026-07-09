15'inci ayrılık Zlatko Dalic
DÜNYA Kupası'nda beklentileri karşılayamayan teknik adamlar ya istifa ediyor ya da görevden alınıyor. Son 32 turunda Portekiz'e elenen Hırvatistan'da Zlatko Dalic ile yolların ayrıldığı açıklandı. Federasyondan "Unutulmaz bir yolculuk. Gurur dolu bir veda. Yaklaşık 9 yılın ardından Dalic, Hırvatistan ile yazdığı inanılmaz derecede başarılı sayfanın sonunu getirmeye karar verdi" denildi. Bu vedayla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda toplamda 15 teknik adamla yol ayrımına gidildi.