Mısır’dan başvuru: Kararları soruşturun

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Arjantin'e yenilerek turnuvadan elenen Mısır cephesi, maçın hakemi Fransız François Letexier için harekete geçti. TyC Sports'un haberine göre; Fransız hakemin yönetimini adil bulmayan Futbol Federasyonu, Letexier'i FIFA'ya şikâyet etti ve verilen kararların soruşturulmasını istedi.