Mısır’dan başvuru: Kararları soruşturun
Arjantin'e yenilerek turnuvadan elenen Mısır cephesi, maçın hakemi Fransız François Letexier için harekete geçti. TyC Sports'un haberine göre; Fransız hakemin yönetimini adil bulmayan Futbol Federasyonu, Letexier'i FIFA'ya şikâyet etti ve verilen kararların soruşturulmasını istedi. Mısır'ın bu talebine yol açan pozisyonların 58. dakikada Mostafa Ziko'nun golünün iptal edilmesi ve Arjantin'in attığı üçüncü golde Salah'a yapılan faulün VAR tarafından incelenmemesi olduğu kaydedildi.