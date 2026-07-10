Avrupa derbisi!
İspanya ile Belçika yarı final bileti için bugün 22.00’de sahaya çıkıyor
Dünya Kupası'nda günün maçında İspanya ile Belçika yarı final mücadelesine çıkıyor. Los Angeles Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak. İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. H Grubu'nda 7 puan toplayan İspanya, önce Avusturya'yı ardından da Portekiz'i geçmeyi başardı. Belçika G Grubu'nu 5 puanla zirvede tamamladı. Senegal sonrasında ev sahibi ABD'yi de deviren Avrupa temsilcisi son 8'e kaldı. İki ülke arasındaki 11 maçta İspanya 6, Belçika iki galibiyet aldı.