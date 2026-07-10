Horoz öttü Fasıl bitti!

Dünya Kupası'nda çeyrek final ilk maçında Fransa, Fas'ı 2-0 devirip yarı final biletini aldı. Boston Stadı'nda oynanan mücadeleye Horozlar baskılı başladı. 28. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mbappe'nin vuruşunda köşeyi doğru tahmin eden Bounou yine gole izin vermedi. 45+2'de Lucas Digne'nin uzaktan şutunda top direkte patladı. Teknik direktör Deschamps'ın yenilmez armadası, ikinci devrede de rakibine göz açtırmadı. İlk yarıda penaltıyı kaçıran Mbappe 60'ta sahneye çıktı ve bu kez topu sağ köşeye topu gönderip Fransa'yı 1-0 öne geçirdi. 66. dakikada Dembele skoru 2-0 yapıp galibiyeti perçinledi.

YİNE AYNI SENARYO!

İKİ TAKIM, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası yarı finalinde de karşılaşmış ve rakibini 2-0 mağlup eden Fransa final biletini almıştı. Horozlar ile Afrika temsilcisi bugüne kadar 7 kez karşı karşıya gelirken, büyük üstünlük kuran Fransızlar mağlubiyet almadı (5G 2B). Fransa, 2018 (şampiyon) ve 2022'nin (finalist) ardından üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başardı.



SAKATLANDI!

Fransa'nın Dünya Kupası'ndaki kahramanı Kylian Mbappe'ye nazar değdi. 76. dakikada sakatlanıp kendini yere bırakan tecrübeli golcü oyuna devam edemedi. Mbappe'nin, yerini Philippe Mateta'ya bırakırken 27 yaşındaki oyuncunun bu şok sakatlığı yarı finale yükselen Fransızlar'ı büyük endişeye sevk etti.