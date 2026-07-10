Yakın, kapasite üstünde oynatıyor

Dünya Kupası'nı başından beri takip eden Ömer Üründül gelinen noktayı analiz etti

Murat Yakın'ın takımı çeyrek finale kalmayı başardı. İsviçre'den bir sürpriz bekliyor musunuz?

İsviçre'nin en büyük özelliği takım oyunu oynaması. Murat Yakın başarılı bir teknik adamlık yapıyor. Neden derseniz benim şöyle bir görüşüm var, yeri geldikçe vurgularım. En başarılı antrenör tiplerinden bir tanesi eldeki kadronun yapısına en uygun basit modeli oturtup bu sistemin sahada işlemesini sağlamak. İsviçre böyle bir takım. Baktığınız zaman kapasitesi üst düzey bir takım kesinlikle değil ama takım oyunu oynuyorlar. Çok disiplinliler, kontrollü futbol ana prensipleri. Bu şekilde de çeyrek finale geldiler. Arjantin maçında tabii onlar da bir sürpriz yapmayı bekliyor. Cape Verde ve Mısır'ın Arjantin'e çıkarttığı zorlukları göz önüne alırsak şunu düşünmek lazım; Arjantin bu iki ciddi sıkıntılı maçtan sonra aldıkları dersle daha ciddi motive olacaklarını düşünüyorum.



İSPANYA'YI GÖRMEDİK



İspanya'nın büyük ve güçlü oyununu hâlâ göremedik. Bundan sonra farklı bir İspanya olur mu?

İspanya müthiş bir pas trafiğine sahip, o yönde dünyanın bir numarası. Gerçek İspanya'yı bugüne kadar izleyemedim ama bunun çeşitli nedenleri var. Rakiplerin mücadele gücünün çok olması, İspanyol oyuncuların ağır maç trafiğinde bir sezon geçirmeleri, Yamal gibi büyük bir yıldızın geçirdiği sakatlıktan sonra fiziksel açıdan düşüş yaşaması, bu da hücumda etkiliyor. Sakatlık dolayısıyla sol açık Nico Williams'ın olmayışı da önemli bir etken çünkü günümüz futbolunda kanat forveti hücumda çok önemli. Brezilya- Norveç maçında o kadar kötü bir Brezilya izledim ki hatta çok beğendiğim kanat forveti Vinicius Jr. o gün olmasa bana göre Norveç kalesine dahi çok zor giderdi Brezilya. Nico Williams'ın olmayışı sol kulvarda sıkıntı yarattı. Yamal'da sakatlık sonrası düşüş olsa da sonuçta İspanya İspanya'dır. Ben gerçek gücünü yine ortaya koyacağını düşünüyorum.



6 SAAT UÇUP ZOR YETİŞTİK



Amerika Kıtası'nda Dünya Kupası deneyimi yaşamanın artı ve eksileri neler sizce? Turnuvada yaşadığınız ilginç olay var mı?

ABD büyük bir ülke. Böyle olunca, mesafeler çok uzun. Meksika ve Kanada'yı eklersek gerçekten ulaşım açısından son derece zor olduğu ortada. Çok uzun seyahatler yapıyoruz, bugüne kadar yaptık. Örneğin İstanbul'dan Avrupa'ya gittiğimiz zaman, "3-4 saatlik bir uçuşumuz var, bakalım nasıl geçecek" deriz. Burada öyle bir alıştık ki 6 saatlik uçuşlar yapıyoruz, onları gözümüzde büyütmüyoruz. Buranın bize verdiği bir alışkanlık. En son bir örnek verirsek; New York'tan maç günü Seattle'a 6 saatte uçtuk. Uçaktan indik, otele gittik, eşyalarımızı bıraktık. Yarım saat kala da tribündeki yerimizi aldık. İlginç şeyler yaşıyoruz. Ulaşım zor, statların çoğunun açık olması, hava sıcaklığı, bunlar zor işler. Ama onun dışındaki toplu taşıma oldukça yetersiz. New York'taki stat, gidişi-gelişi en zor stat. Trenle hallettik, 30-40 dakika içinde trenle stadın dibine kadar gidebiliyoruz. İlk gün tabii bunu bilmediğimiz için ilk gittiğimiz Brezilya-Fas maçına 2 saat 15 dakikada arabayla ulaştık. Bu tren işini öğrendikten sonra oradaki maçlar da işler rayına girdi.



GOLCÜLERİN DÜELLOSU



İngiltere Harry Kane liderliğinde yürüyor. Norveç'te ise inanılmaz performansıyla Haaland ipi çekiyor İki güçlü santrfor karşılaşacak. Nasıl bir maç bizi bekliyor?

Son senelerde santrfor sıkıntısı görüyoruz. Kane ve Haaland gibi iki güçlü forvet var. Kane'in gücü tartışılmaz. İkisinin de en önemli özelliği golcülüklerinin yanında takımın oyununa katkı sağlamaları. Sisteme katkı sağlamaları, sırtı dönük oynamaları, stoperleri sırtı dönük zorlamaları veya orta sahanın içine girerek oradan diğer arkadaşlarını kaçırmaları... Bunlar da önemli artıları. Gerçek bir santrfor düellosu seyredeceğiz. İki takımın da teknik adamları bu santrforlara bakalım nasıl bir tedbir getirecekler?



39 YAŞINDA DERS VERİYOR



Sizin gözünüzle Messi nasıl bir dünya yıldızı bize anlatır mısınız?

Messi gerçekten çok özel bir oyuncu. En önemli özelliği yaratıcı olması. Çok iyi sprintlerle adam geçip çalım atabiliyor, golcülüğünün yanında çok da iyi asistler yapabiliyor. En önemli artılarından bir tanesi de top ayağındayken çok çabuk düşünmesi. Bence onu bugünkü seviyesine getiren en büyük özellik bu... Dünya Kupası'ndaki performansı da çok etkileyici. Neden derseniz, yaşı itibariyle... 39 yaşındaki bir oyuncunun yine takımını sırtlaması, özel katkılar sağlaması, bilhassa genç futbolcular için de ders niteliğinde.



İNGİLTERE FAVORİ

Norveç-İngiltere maçını da şöyle özetleyebilirim: Norveç iyi bir takım. Zaten Brezilya maçından önce de onların şanslarının olduğunu düşünüyordum. İngiltere karşısında tabii Norveç yine iddialı. Herkes bu müsabakanın ortada olduğunu düşünüyor ama ben İngiltere'yi net favori olarak görüyorum. Bu benim özel görüşüm.