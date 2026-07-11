Sırrı ortaya çıktı: Uyurken ağzını bantlıyor
Dünya Kupası'nda Brezilya'yı geçen ve İngiltere ile çeyrek final mücadelesine çıkacak olan Norveç'te gündem Haaland'ın performansı… Turnuva başından bu yana 'Viking küreği' çekerek en renkli takım haline gelen Norveç'in yıldızı, beslenmesi, hayat tarzı ve spor temposu ile dikkat çekiyor. Her gün 6 öğün yemek yiyen Haaland'ın normalde bir erkeğin 2 bin 500 olan günlük kalori miktarının 3 katını aldığı ortaya çıktı. En az 6 bin kalori alan ve ortalama 7 bin 500 kalori alan Haaland; biftek, balık, yumurta, çiğ süt, bal ve sebze ağırlıklı besleniyor. Uykusuna çok dikkat eden yıldız oyuncu, mavi ışık engelleyici özel gözlük ile uyurken sadece burnundan nefes alabilmek için dudaklarına bant yapıştırarak yatağa yatıyor.