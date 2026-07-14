Avrupa düellosu

FIFA Dünya Kupası'nda yarı final heyecanı bugün başlıyor. Fransa ile İspanya, Dallas'ta TSİ 22.00'de karşı karşıya gelecek. Horozlar, 2024 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde 2-1 yenildiği Matadorlardan rövanşı almak istiyor. Gruptan 9 puanla çıkan Fransa, ardından İsveç'i, Paraguay'ı ve Fas'ı devirerek son 4'e kaldı. İspanya ise Yeşil Burun Adaları beraberliği ile başladığı gruplarda Suudi Arabistan ve Uruguay galibiyetleri alırken Avusturya, Portekiz ve Belçika'yı devirip yoluna devam etti. Son 36 maçında yenilmeyen Boğalar, turnuvada 1 gol yerken Fransa ise güçlü hücum hattı ile 16 kez rakip ağları sarstı . Yarı finalin diğer eşleşmesinde de İngiltere ile Arjantin yarın 22.00'de kozlarını paylaşacak.



Ömer ÜRÜNDÜL

ANALİZ

%51 FRANSA&İNGİLTERE

Finale kimler yakın?

Fransa ve İspanya 2 favorimdi. Zorlu bir eşleşme. %51-49 Fransa diyorum. İngiltere-Arjantin de çok zorlu bir eşleşme. Arjantin çok iyi futbol oynamıyor. Messi de bu ağır trafikte bilhassa 2 tane 120 dakikalık maç sonunda biraz fiziksel olarak sıkıntıya girdi. Bunların hepsi içinde bu maçta da aslında büyük bir seyirci atmosferi olacak. Hem İngilizlerin hem Arjantin'in müthiş seyircileri var. Gerçekten büyük bir mücadele olacak. Burada yüzde 51-49 İngiltere diyorum. İspanya- Fransa maçında 2 takımın da hem takım oyunları hem de önemli yıldızları var ama bu yıldızlar açısından Fransa'nınkiler biraz daha formda, o yüzden zaten Fransa'yı biraz daha önde görüyorum. İngiltere-Norveç ve Arjantin-İsviçre maçlarının dikkat çekici detayları neydi? Tabii ki sonuçlar genelde beklenendi ama maçlar böyle olmadı. Fransa hariç her takım zorluklarla karşılaştı. Örneğin İspanya son dakika golü attı. İsviçre 10 kişi kalınca rahatlayan Arjantin, ona rağmen golü 112'de Alvarez'in şutuyla buldu. İngiltere de Norveç karşısında zorlandı. 1-0 yenik duruma düştü, beraberlik golünden önce 2. golü yiyebilirdi. 2. yarıda Norveç'in kaçırdığı bir gol var... O da maçı uzatmada kazanabildi. Böyle baktığımız zaman aslında Fransa hariç yarı finale kalan her takımın zorlandığını görüyoruz.

BREZİLYA HAK ETMEDİ

Yarı final oynayan takımlardan kim dikkat çekiyor?

Genelde beklentilerime göre gelişti. Zaten benim şampiyonluk tahminim Fransa ve İspanya'ydı ama onlar yarı finalde eşleştikleri için erken final gibi de olabilir. Bu demek değil ki bu maçı kazanan takım şampiyon olacak. Final, ikisi için de kolay olmaz. Tek değişen beklentim birçok otorite Brezilya- Arjantin yarı finali bekliyordu ama Brezilya gerçekten oynadığı futbolla bunu hak etmedi.

YILDIZLAR YETMEZ!

Arjantin-İngiltere maçında Messi- Kane ön planda! Bireysel performans mı takım oyunu mu?

Ben her zaman öncelikle takım organizasyonlarına inanan bir yazarım. Tabii ki kaliteli oyuncular oyunda etkili oluyor bu bir gerçek. Bir örnek verirsek Norveçİngiltere maçından önce Haaland ve Kane savaşı dedi bütün otoriteler ama gördük ki teknik direktörler de öyle tedbirler almışlar ki 2 önemli santrfor da en düşük performanslarını bu maçta sergilediler. Beklentilerin altında kalan takımlar Almanya, Hollanda, Uruguay, Brezilya ve de bizim takımımız. Kapasitelerinin üstünde iyi görüntü veren takımlarsa İsviçre, Cape Verde, Mısır… Mısır eğer biraz daha direnseydi son 10 dakikaya 2-0 önde girdikleri maçta Arjantin'i eleyebilirlerdi. Norveç her şeye rağmen iyi mücadele etti, çeyrek finalde İngiltere ile de başa baş mücadeleyi uzatmada kaybetti.

ÖNEMLİ OLAN TAKIM OLMAK

Yarı finalde FIFA'nın ilk 4 basamağındaki takımların yer alması tesadüf mü?

Tabii ki futbolun geldiği noktada kalite farkı da önemli ama takım her şeyden önce ben, yine takım oyununun önemli olduğunu, bir takımın büyük yıldızı da olsa o oyuncuya endeksli olmadığını düşünen biriyim. Ama maçlara baktığımız zaman kesinlikle Fransa hariç takımlar kolay gelmediler. İngiltere çok zorlandı, İspanya son dakika golüyle kazandı. Önceki turlara da baktığımız zaman zorluklar var mesela İngiltere'nin Kongo maçı, Arjantin'in Cape Verde maçı. Yani bunlar gerçekten buraya kolay gelmediler. Onun için baktığımızda FIFA'nın üst sıralarındaki takımlar ama maçlar hiç öyle olmadı.

BÜYÜKLER STRES YAŞIYOR

Bu turnuvada taktik olarak değişiklik neler? Neler dikkatinizi çekti?

Dünya Kupaları her zaman zordur çünkü sezonun ağır maç trafiğinden sonra takımlar Katar hariç yaz aylarında olduğu için havadan da etkilenirler. Zaten bu Dünya Kupası en çok takımın katıldığı ve en geniş alana yayılan uzun yolculuklara takımları mecbur bırakıyor. Bu açıdan baktığımızda tabii ki bireysel oyuncular önemli ama taktik açıdan gördüğüm en önemli şey; diğer takımların kaliteli ve kendilerinden güçlü takımlara karşı bir başarı elde edebilmek için fiziksel oyuna çok ağırlık vermeleri. Bu şekilde rakiplerin organizasyonlarını bozmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu yüzden de bazı maçlar büyük takımlar için çok stresli ve zorlu geçti. Bazı takımlar da bu fiziksel savaşa gerekli yanıtı veremediler, burada aklıma gelen ilk takım da Avusturya... Genelde tabii bazı Avrupa takımları bu yüzden başarısız oldular. İşte Avusturya, İsveç gibi takımları örnek gösterebilirim. Bu Dünya Kupası'nı diğerlerinden ayıran artı ve eksiler neler? En önemli artı hakemlerin yeni kuralları uygulamasıyla oyunun hızının artması, topun daha fazla oyunda kalması. Tek sorun su molası... Oyunu biraz soğuttu, bütün seyircilerin de tepkisini çekti ama bu sıcakta oyuncuları da düşünmek gerekiyor. En büyük eksiklik de işte hava şartları, rutubetli sıcak iklimin olduğu şehirler ve de uzun süreli uçak yolculukları.