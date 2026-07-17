Açtığı pankart nedeniyle Arjantin’e ceza yolda

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Arjantinli futbolculardan Lo Celso ve Otamendi, galibiyet sonrası tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi. Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor.Arjantin ve İngiltere, Las Malvinas olarak adlandırılan ve Arjantin açıklarında bulunan ada topluluğu için 1982'de savaşa girmişti.