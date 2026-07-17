Açtığı pankart nedeniyle Arjantin’e ceza yolda
Güney Amerika ekibi, futbolcularının açtığı pankart nedeniyle ceza ile karşı karşıya. FIFA, mesajın siyasi içerikte olduğuna karar verirse Tangocular’a yaptırım gelecek
Arjantinli futbolculardan Lo Celso ve Otamendi, galibiyet sonrası tribünde açılan "Las Malvinas son Argentinas" (Falkland Adaları Arjantin'indir) yazılı pankartı birlikte tuttuktan sonra sahaya serdi. Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) ile FIFA, siyasi bayrakların, sloganların ve sembollerin sahada sergilenmesine izin vermiyor. FIFA, maç raporu doğrultusunda pankartın siyasi nitelikte olduğunu kabul ederse Arjantin'e ceza gelecek. Arjantin ve İngiltere, Las Malvinas olarak adlandırılan ve Arjantin açıklarında bulunan ada topluluğu için 1982'de savaşa girmişti. Dünya basını, FIFA'nın ne yapacağını merakla bekliyor.