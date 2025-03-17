1 milyon çocuk kıtlıkla boğuşuyor

Siyonist İsrail rejimi Gazze Şeridi'nde insan haklarını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı almıştı. UNICEF'in verilerine göre 16 gündür insani yardımların girişine izin verilmeyen Gazze Şeridi'nde 1 milyon çocuk açlık ve susuzlukla karşı karşıya kalmış durumda.

AMAÇ FİLİSTİNLİLERİ SÜRGÜN ETMEK

Birleşmiş Milletler'in (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in Gazze'ye insani yardımların girişini engelleyerek bunu silah ve pazarlık kozu olarak kullandığını söyledi.

İşgalci İsrail'in yardım ve mal girişini kapatmasının ardından Gazze Şeridi'nde "geniş çapta bir kıtlığın" yaşandığı, bunun devam etmesi durumunda sağlık sorunlarının artacağı uyarısında bulunuldu.

Hastanelerin % 80'i yakıt ve malzeme sıkıntısından hizmet veremiyor.

Uzmanlara göre İsrail, Gazze'de 2.1 milyon Filistinliyi sürgün etmek için insani yardımları engelliyor. Filistinliler ise "Ölsek de evlerimizden gitmeyeceğiz" diyor.