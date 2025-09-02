1 milyon Gazzeli sahile sıkıştı

İşgal planını devreye sokan İsrail ordusu, Gazze kenti çevresindeki saldırılarını artırarak devam ediyor. Saldırılar, Zeytun, Şeyh Rıdvan, Sadra mahalleleri ve Cibaliya bölgesi gibi Gazze kentinin çevresindeki yerlerde yoğunlaşıyor. İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yaklaşık 1 milyon kişinin yaşam mücadelesi verdiği Gazze'nin kuzeyinde binlerce kişi bir kez daha yerinden edildi. Yanlarına alabildikleri birkaç eşyayla her gün yüzlerce Filistinli Gazze kenti sahiline göç ediyor. Sahilde çadır kuracak yer kalmadı.

13 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin son bilgiler paylaşıldı. Açıklamada, son 24 saatte 3'ü çocuk 13 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi. Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 130'u çocuk olmak üzere 361'e yükseldiği kaydedildi. Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 22 Ağustos'taki açıklamasıyla Gazze'de kıtlık ilan etmesinden bu yana ise 12'si çocuk 70 kişinin açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi. IPC tarafından yayımlanan son raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın 'felaket seviyesi' olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığı" bildirilmişti.

SU KUYRUĞUNDA BEKLEYENLERİ DRONE'LA VURDULAR: 5 ÇOCUK ÖLDÜ

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 76 artarak, 63 bin 633'e yükseldi. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin yanı sıra kuzey ve güney bölgelerinde aş evlerini, evleri, çadırları ve yardım bekleyen insanları hedef aldı. Han Yunus'un güneyindeki El-Mevasi bölgesinde de bir çadır İHA ile hedef alındı. Mevasi'de ayrıca dronelar su kuyruğundaki çocukları hedef aldı, saldırıda 5 çocuk yaşamını yitirdi.