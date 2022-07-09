1 milyon yeni hacı

HAC vazifesi için Mekke'de toplanan ve Arafat vakfesini tamamlayan 1 milyon Müslüman, önceki gece gece şeytan taşlayıp kurban kestirerek hacı oldu. Hz. İbrahim'in asırlar önce başlattığı örnek yolculuğa uyan bir milyon Müslüman, hacı olmakla müşerref oldu. Her hacı adayının ortalama 15 kilometre yürüdüğü yorucu gün, şeytan taşlamadan ve şükür kurbanının kesilmesinden sonra tamamlandı.Hz. Adem ve Hz. Havva'nın ilk buluştuğu yer olan Arafat'ta vakfesini tamamlayan Hacı adayları, önceki gece Müzdelife'ye geçti. Gece yarısına kadar Müzdelife'de vakfe vazifesini yapan hacı adayları, Cemerat'a geçerek, büyük şeytan olarak ifade edilen Akabe cemresine 7 taş attı.Öte yandan yaklaşık 40 bin Türk hacı adayının Diyanet İşleri Başkanlığına vekalet verdiği kurban kesim görevi, İslam Bankası tarafından mezbahanelerde gerçekleştirildi. Bayram sabahı kestirilen kurbanların etleri, ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek.