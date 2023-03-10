1 yaşındaki bebeğin beyninden ikizi çıkarıldı

Çin'de bir yaşındaki kız bebeğin kafatasının içinden doğmamış ikizi çıkarıldı. Bebeğin beyin ameliyatı Şanghay'daki Fudan Üniversitesi'ndeki doktorlar tarafından gerçekleştirildi. Bu vakaya tıp literatüründe ilk kez rastlanmasa da doktorlar son derece nadir bir durum olduğunu söylüyor.Bebeğin kafatasının beklenenden geniş olduğu ve hastaneye yürüyememe ve ayakta duramama gibi motor becerilerindeki sorunlar nedeniyle getirildiği bildirildi. İncelemelerde bebeğin aslında anne karnındayken bir ikiz kardeşi olduğunu ama ikinci bebeğin yeterince gelişemeyerek kardeşinin kafatasının içine sıkıştığını ortaya çıkardı. 1982'de Londra Hastanesi'ndeki bilim insanları, kafatası genişlemesi şikâyetiyle getirilen 6 haftalık bir bebeğin beyninde de 14 santimetre uzunluğunda fetüs bulmuştu.