10 bin Meksika askeri kartelle savaşta

Meksika'da ordunun düzenlediği operasyonda Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) elebaşı "El Mencho" lakaplı Nemesio Oseguera Cervantes'in öldürülmesinin ardından patak veren kaos, üç günün ardından kısmen kontrol altına alındı. ABD istihbarat desteğiyle yapılan operasyon, ülkenin en güçlü kartel liderini saf dışı bıraksa da ülke genelinde kanlı bir misillemeye neden oldu.

Olaylarda 27 güvenlik görevlisi, 46 şüpheli suçlu ve bir sivil olmak üzere 74 kişi hayatını kaybetti. Yaşanan şiddet dalgasını kontrol altına almak için yaklaşık 10 bin asker görevlendirildi. Yetkililer, ülke genelinde kontrolün kısmen sağlandığını ve hayatın normale dönmeye başladığını kaydetti.

UZMANLAR: ŞİDDET BİTMEYECEK

El Mencho'nun öldürülmesi ülkede uyuşturucu kartelleriyle mücadelede bir zafer olarak gösteriliyor. Ancak uzmanlara göre, liderin öldürülmesi kartelin çökmesi anlamına gelmiyor. Örgütün birçok lideri hâlâ serbest ve "franchise" benzeri bir yapı içinde yerel düzeyde özerk hareket ediyor.

BBC'nin yer verdiği Royal United Services Institute'ten Jennifer Scotland, "CJNG'nin El Mencho yerine geçecek kişi için planlar yapmış olması mümkün" dedi. Öte yandan bazı kaynaklar, ABD'nin yıllardır kartellerle savaşan Meksika'nın mücadelesine destek vereceğini ileri sürdü.