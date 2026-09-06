10 gün sonra ışığa merhaba
Nepal'ın Çin sınırına yakın Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinin 10. gününde mucize bir kurtuluş daha umutları yeşertti. Selin vurduğu bölgede 2 kişi daha sağ kurtarıldı. 225 metre derinliğindeki Hidroelektrik santralinin tünelinde mahsur Çin uyruklu işçi, ekipler tarafından sağ çıkarıldı. Bir evin altında mahsur kalan 60 yaşındaki bir kadın da sağ bulundu. Bölgede sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarında enkaz ve molozlar arasında mahsur kalan kişilere ulaşılmaya devam ediliyor. Selde bugüne kadar bin 342 kişi yaşamını yitirdi, kayıp 4 binden fazla kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
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