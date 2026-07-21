10 günlük geçici ateşkes gündemde

Batı medyasına göre ABD, İran'a yönelik büyük ölçekli operasyona hazırlanıyor. Washington Post gazetesine konuşan kaynaklar, hava savunma füzeleri ve uzun menzilli mühimmat eksikliği nedeniyle saldırıların kapsamının sınırlı olabileceğini de dile getirdi. Reuters ajansındaki haberde ise arabulucuların İran ve ABD tarafına müzakere masasına yeniden dönülmesi için 10 günlük yeni bir geçicisi ateşkes önerdiği kaydedildi. ABD'nin İran'a yönelik artan saldırılarına karşılık Tahran yönetimi de Kuveyt, Bahreyn, Ürdün ve Suriye gibi bölge ülkelerindeki ABD üslerini hedef alıyor.



PENTAGON ASKERİ GERÇEKLERİ GİZLİYOR

NEW York Times (NYT) gazetesi, "ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) İran'ın son dönemde ABD güçlerine yönelik saldırılarından bazılarını ve bunlarda çok sayıda ABD askerinin yaralandığı" bilgisini kamuoyuyla paylaşmadığını iddia etti. BBC'ye göre ise 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırılarında 17 ABD askeri öldürüldü.