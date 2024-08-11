10 yolcu şans eseri kurtuldu

Brezilya'da düşmesi sonucu 57 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği uçağa, yetişemedikleri için 10 kişinin binmediği ortaya çıktı. İsmini vermeyen bir adam CNN haber kanalına yaptığı açıklamada, "Monitör yanlış kapıyı gösteriyordu ve orada 9 kişi oturuyorduk ve yanlış yerde olduğumuzu fark ettik" dedi. "Doğru kapıya koştuk ve görevlilerden birine, 'Kızım, beni bu uçağa bindir, gitmem gerek, gitmem gerek' dedim, ama o, 'Hayır, çok geç kaldın ve ben sadece uçuşunu yeniden planlayabilirim' dedi." Görevli işini yaparak hayatımız kurtardı.Brezilya basınında çıkan habere göre, uçuşuna saatler kala havalimanına gelen yolculardan Adriano Assis da zaman tüketmek amacıyla üst kattaki kafeteryaya gitti. Burada kahvesini içen ve bir yandan da çalışan Assis, farkına varmadan uçuş saatinin geçtiğini anladı. Assis, "Geç kaldığımı anladığımda hemen kapıya gittim fakat yetkili bana 1 saat önce kapıları kapattıklarını bildirdi. Bunun üzerine yetkiliyle tartıştım, aramızda gerginlik çıktı. Ölümcül kazayı haber aldığımda çok tuhaf duygular yaşadım" ifadelerini kullandı.UÇAKTA hayatını kaybeden 61 yolcu ve mürettebat arasında 'hayatlarını başkalarını kurtarmaya adamış' sekiz kanser doktoru da bulunuyordu. Eğitimleri yeni bitmişti. Eğitimlerinin son yılında olan altı önde gelen onkolog ve iki asistan hekim, Sao Paulo'daki bir kanser konferansına katılmak üzere memleketleri Cascavel'den yola çıkan uçağa binmişti. Uçak kazasında hepsi hayatını kaybetti.