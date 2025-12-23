100 bin çocuk açlığın pençesinde

Ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı son 48 saatte 12 artarak 70 bin 937'ye yükseldi. Soykırımcı İsrail'in stratejik bir şekilde yardım girişini engellediği Gazze'de insani dram her geçen gün derinleşiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de 100 binden fazla çocuk, 37 bin hamile ve emziren kadının gelecek yıl nisana kadar akut yetersiz beslenmeden muzdarip olacağının tahmin edildiğini bildirdi. DSÖ Direktörü Ghebreyesus, kısıtlamalar nedeniyle tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığını kaydetti.