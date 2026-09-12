100 dolara ev satıyorlar

Rusya'nın Arktik bölgesinde yer alan ve bir zamanlar önemli bir sanayi merkezi olan Vorkuta, dünyanın en soğuk hayalet şehirlerinden birine dönüşüyor. Nüfusun 50 binlere kadar düştüğü kentte, vatandaşlar evlerini 100 dolar (4 bin 700 lira) gibi sembolik rakamlara satarak bölgeyi terk ediyor. Sovyetler Birliği döneminde aslen Gulag çalışma kampları etrafında kömür madenciliği amacıyla kurulan Vorkuta, geçmişte kalabalık bir nüfusa ev sahipliği yapıyordu. Ancak 2000'li yıllarda kömür madenlerinin kârlılığını yitirip birer birer kapanmasıyla şehirdeki en büyük istihdam kaynağı yok oldu. İşsizlikle baş başa kalan binlerce kişi, çareyi başka bölgelere göç etmekte buldu.

Ekonomik krizin yanı sıra Vorkuta'nın acımasız iklim şartları da yaşamı içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Kuzey Kutup Dairesi'nin hemen üzerinde yer alan ve kışın sıcaklığın eksi 50 derecelere kadar düştüğü kent, iş imkanlarını yitirince insanlar için katlanılmaz bir coğrafyaya dönüştü. Ayrıca Rusya'da, bir ev boş dursa dahi merkezi ısıtma sistemi ve aidat gibi temel masraflarının ödenmesi zorunlu tutuluyor. Bu yüzden mülk sahipleri, evlerini çok düşük rakamlara satmaya çalışıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör