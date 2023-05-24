100 yaşındaki doktor görevinin başında

ABD'li100 yaşındaki doktor Dr. Howard Tucker, Guinness Rekorlar Kitabı'na girerek görevdeki en yaşlı doktor seçildi. Doğduğunda ABD'de ortalama yaşam süresinin erkekler için 58, kadınlar için 61 olduğunu belirten nörolog Tucker, yaşam tarzıyla ilgili bazı kurallar koyduğunu söyledi. Tucker günlük hayatında yaptıklarını şöyle anlattı: "75 yıldır çalışıyorum. 65 yıllık eşim Sara da 89 yaşında psikanaliz ve psikiyatriyle uğraşıyor.Pandemide haftada 5-6 gün hasta gördüm. Haftada üç gün tıp asistanlarına ders vermeye devam ediyorum. Sevdiğiniz bir işiniz varsa ve halen çalışabiliyorsanız, emekliliği erteleyin. 80'li yaşların sonlarına kadar yüzmek, koşmak, yürümek ve kayak yapmak güçlü ve sağlıklı tutuyor. 15 dakikalık bir yürüyüş erken ölüm riskini yüzde 25 oranında azaltabiliyor. Hayatımda hiç sigara içmedim. Ölçülü olurum ama kendimi kısıtlamam. Sevdiğim yiyecekleri her gün olmasa da yerim. Bildiklerimin boşa gitmesine izin vermem."