101 yaşında hâlâ çalışıyor

ABD'de yaşayan ve yüz yaşını deviren Jayne Burns isimli kadın, hâlâ haftada 4 gün çalışıyor. Önceki gün 101 yaşına giren Burns, CNBC'ye konuştu. Burns, Ohio eyaletindeki bir kumaş firmasında 26 yıldır çalıştığını belirtti. Burns, 1997'de eşi Dick'i kaybettikten sonra mağazada çalışmaya başladığını ve iş temposunun yas sürecini daha rahat geçirmesini sağladığını dile getirdi. "Elimden geldiğince ya da beni kabul ettikleri sürece çalışacağım" diyen Burns, bu kadar uzun yıllar boyunca mutlu şekilde çalışmasındaki en büyük etkenin iyi iş arkadaşları olduğunu ifade etti.