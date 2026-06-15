107 gün sonra anlaştılar, imza 19 Haziran’da

ABD ve İsrail ile İran arasında 107 gün önce başlayan çatışmaların sona ermesi için beklenen haber dün akşam geldi. Arabulucu Pakistan'ın Başbakanı Şahbaz Şerif, tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu. Buna göre taraflar, Lübnan dahil tüm cephelerde operasyonlarını kalıcı olarak durduracak. Anlaşma ise 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacak. Sürecin başarıya ulaşmasına sağladıkları katkılar nedeniyle Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür eden Şerif, şunları kaydetti: "Yoğun görüşmelerin ardından, ABD ile İran arasında barış anlaşmasına varıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. Her iki taraf da Lübnan da dahil olmak üzere tüm cephelerdeki askeri operasyonların derhal ve kalıcı olarak durdurulduğunu ilan etmiştir."

TRUMP: HERKESE TEBRİKLER

Anlaşma haberini doğum gününde duyuran ABD Başkanı Donald Trump, "Herkese tebrikler" ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın ücretsiz olarak açılmasına ve aynı zamanda ABD Donanması ablukasının da derhal kaldırılmasına onay verdiğini belirten Trump, "Dünyanın gemileri, motorlarınızı çalıştırın. Petrol aksın" ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Yardımcı Kazım Garibabadi de anlaşmaya varıldığ ve cuma günü imzalanacağını doğrnladı.