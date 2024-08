11 ayda 40 bin Filistinliyi katlettiler: İsrail medyasından vahşet itirafı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 16 bin 314'ü çocuk olmak üzere 40 bin 5'e yükseldi. Enkaz altında da en az 10 bin Filistinlinin bulunduğu biliniyor. İsrail medyası bile siyonist Tel Aviv rejiminin vahşetini gözler önüne serdi. Haaretz gazetesinin araştırma haberine göre İsrail ordusu, daha önce "güvenli" ilan ettiği bölgelerde çok sayıda Filistinliyi öldürdü.Haberde "Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın yayımladığı ölü sayıları güvenilir, ayda ortalama 4 bin kişi öldü" denildi. 3.3 milyonluk Gazze Şeridi nüfusunun yüzde 2'sinin bir yıldan kısa süre içinde öldürülmesi İkinci Dünya Savaşı sonrasında benzeri görülmemiş bir vahşet oldu. Haberde, Gazze ve diğer çatışma bölgeleri arasındaki farklara işaret edilerek şu ifadelere yer verildi: "Gazze'de yaşananlar ile 21. yüzyıldaki diğer savaşlar arasındaki en belirgin fark, bölgenin yaklaşık 360 kilometrekare alana sahip olması, savaşa katılmayan halkın çatışmalardan kaçamaması ve her şeyden önce bölge nüfusuna göre yaşanan büyük kayıp oranı."Londra Üniversitesi'nde Ekonomi Profesörü olan savaş ve silahlı çatışma alanında uzman Michael Spagat, "Nüfus oranına göre öldürülen kişi sayısı açısından Gazze'deki savaşın, 21. yüzyılın en şiddetli 10 çatışması arasında ilk 5'e girdiğini varsayıyorum. Nüfusun bu kadar büyük yüzdesinin öldürüldüğü zaman dilimini hesaba katarsak Gazze savaşı ilk sırada yerini alır" dedi.ABD, Mısır ve Katar'ın çağrısı ile dün Doha'da ateşkes görüşmeleri başladı. Ancak Hamas, İsrail'in yeni şartlar ortaya koyduğunu ve kalıcı ateşkesin konuşulması gerektiğini belirterek müzakerelere katılmadı. ABD basını da Hamas'ı doğrulayan haber yayınladı. New York Times'ın ulaştığı belgelere göre müzakerelerin çıkmaza girmesinin ardındaki isim bir kez daha Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu oldu. Öte yandan New York Times'taki başka bir haberde de "İsrail'in askeri harekâtı Hamas'ı yok edemez" yorumuna yer verildi.Gazze'deki hükümet, İsrail'in 100 gündür kontrol altında tuttuğu Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı'ndan yardım taşıyan TIR'ları engellediğini duyurdu. Şimdiye kadar 50'ye yakın kişi açlıktan öldü. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, "Bu akıl almaz durum, büyük ölçüde İsrail ordusunun savaş kurallarına uyma konusunda tekrarlayan fiyaskolarından kaynaklanıyor" dedi.