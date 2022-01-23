11 bin kilometre öteyi vurdu! Petrol sızıntısı felaketi: 90 günlük ’acil durum’

ŞİRKET SORUMLULUK ALMADI

Peru hükümeti ise, Repsol'den yaşanan sızıntının neden olduğu zararın karşılanmasını istemişti. Repsol, sızıntıdan 2 bin 384 metreküp kumun zarar gördüğünü belirterek, temizlik çalışmaları için bin 350'den fazla kişiyi organize ettiğini ve 224 kişiyi daha çalışmalara dahil edeceğini açıklamıştı. Repsol ayrıca, Perulu yetkililere dalgalarda muhtemel bir artış hakkında uyarıda bulunmadıkları için şirket olarak sızıntıdan sorumlu olmadıklarını da söylemişti.