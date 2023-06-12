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Giriş Tarihi: 13.6.2023

12 terörist etkisiz hale getirildi

12 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG tarafından önceki gün yapılan roket saldırısının ardından gerçekleştirilen meşru müdafaa atışlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG tarafından Fırat Kalkanı bölgesindeki Cibrin Üs bölgesi ile Öncüpınar polis yerleşkesine yapılan saldırının ardından aralarında terör örgütünün sözde 2 yöneticisinin de olduğu 7 terörist etkisiz hale getirilmişti. Devam eden meşru müdafaa atışları sonucunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12'ye yükseldi" denildi.
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12 terörist etkisiz hale getirildi
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