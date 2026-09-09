12 ülkeden İsrail’e ambargo
Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki gayrimeşru yerleşimleri hızla genişletmesi ve bölgede tırmanan yerleşimci şiddetine yönelik tepkiler yeni bir boyuta taşındı. İngiltere, Kanada ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 12 ülke, yasa dışı yerleşimlerle yapılan ticarete kısıtlama getirmek için ortak adım attı. Ülkelerin dışişleri Bakanları, yaptıkları ortak yazılı açıklamayla işgal altındaki Filistin topraklarıyla ticareti yasaklayacaklarını duyurdu. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, yerleşimlerden gelen tüm malların ithalatını yasaklayacağını açıkladı.
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