12 yaş altına köpek yasağı

12 yaş altına köpek yasağı
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İngiltere ve Galler, dikkat çeken bir karar aldı. Yeni alınan karara göre, Amerikan pitbull türü bir ırk olan XL Bully ve diğer tehlikeli köpek ırklarına yönelik yeni bir düzenleme kapsamında, 12 yaşından küçük çocukların bu hayvanlarla yalnız bırakılması yasadışı hale getiriliyor. Parlamentoya sunulan yeni yasal düzenleme uyarınca, çocukları tehlikeli köpeklerle gözetimsiz bırakan kişilere para cezası uygulanması ve köpeklerine el konulması öngörülüyor. Yeni düzenleme, mevcut kısıtlamalara ek olarak yapılacak.

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