12 yaşındaki çocuk, 5 gün sonra enkazdan sağ çıkarıldı
Venezuela'da büyük yıkıma uğrayan La Guaira bölgesinde enkaz altında kalan 12 yaşındaki Carlos, depremin beşinci gününde Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti ekiplerinin ortak çalışmasıyla sağ kurtarıldı. Yapılan açıklamada, "Depremin üzerinden beş gün geçmesine rağmen yaşam belirtisi bulmak, çalışmalarımıza devam etmemiz için en büyük motivasyon kaynağıdır. Kurtarılan her bir kişi, ailesine yeniden umut kazandırır ve arama çalışmalarını sürdürmenin değerini bize bir kez daha gösterir. Venezuela'daki görevimiz devam ediyor. Başkalarının hâlâ yanıt beklediği yerlerde yaşam bulma kararlılığımızı sürdürüyoruz. Bir ihtimal olduğu sürece aramaya devam edeceğiz" denildi.