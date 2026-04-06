120 hedefi vurduk

İsrail, İran genelinde Devrim Muhafızları'na ait balistik füze sistemleri ve İHA alanları dahil 120 hedefi vurduğunu açıkladı. Öte yandan İran'ın misillemeleri sürüyor. İsrail'in Hayfa kentinde şiddetli patlamalar yaşanmaya devam ederken, Ben Gurion Havalimanı'nda yurt dışından gelen bir paketten yayılan zehirli duman nedeniyle kısa süreli bir tahliye operasyonu gerçekleştirildi. Hizbullah, kıyıdan 68 deniz mili uzaklıkta bir İsrail savaş gemisini seyir füzesiyle hedef aldığını iddia ederken, İsrail bu iddiayı yalanladı.