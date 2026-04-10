14 gün sonra ışığa kavuştu
Meksika'nın Sinaloa eyaletinde bulunan El Rosario madeninde 25 Mart'ta yaşanan kazanın ardından yerin yaklaşık 300 metre altında mahsur kalan madenci Francisco Zapata Najera (42) 14 gün sonra kurtarıldı. Kazanın yaşandığı sırada ocakta bulunan 25 işçiden 21'i kendi imkânlarıyla kaçmayı başarırken 4 işçi yeraltında kalmıştı. 4 işçiden biri ilk günlerde kurtarılırken bir işçinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bir işçi 14 gün sonra kurtarılırken dördüncü işçinin ise hâlâ kayıp olduğu bildirildi. Umutların tükenmeye başladığı anda yeraltında kalan iki işçiden birinin 14 gün sonra kurtarılması "mucize" olarak nitelendirildi.