14 yıl aradan sonra Şam’da yeniden buluştular

Suriye'nin başkenti Şam'da, Türkiye İmam Hatipliler Vakfı'ın (TİMAV) organizasyonunda 14 yıl aradan sonra Lübnan ve Pakistan ile Türkiye'den çok sayıda akademisyen ve vakıf yetkilisinin katılımıyla 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsani Sempozyumu başladı. Şam Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyuma Lübnan, Pakistan ve Türkiye'den gelen çok sayıda akademisyen ve vakıf temsilcisi katıldı. Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'den TİKA, TİMAV, Konya Büyükşehir Belediyesi, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Maarif Vakfı, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye Diyanet Vakfı ile altı üniversite; ayrıca Pakistan ve Lübnan'dan da iki üniversitenin yetkilileri de iştirak etti.