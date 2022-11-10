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Giriş Tarihi: 11.11.2022

1.5 milyar dolarlık tablo müzayedesi

1.5 milyar dolarlık tablo müzayedesi
Microsoft'un kurucularından Paul Allen'in tablo koleksiyonu 1.5 milyar dolarlık rekor fiyata satıldı. Londra'daki Christie's müzayede evi, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Paul Gauguin, Paul Cezanne ve Gustav Klimt gibi ünlü isimlerin eserlerinden oluşan koleksiyonun tarihin en yüksek cirolu açık artırması olduğunu açıkladı. Seurat'ın "Modeller" isimli tablosu 149.2 milyon, Vincent van Gogh'un "Selvili Meyve Bahçesi" isimli eseri 117.2 milyon, Gauguin'in "Annelik" isimli tablosu 105.7 milyon, Klimt'in "Huş Ormanı" adlı tablosu ise 104.6 milyon dolara alıcı buldu. Müzayedede Georgia O'Keefe, David Hockney, Andrew Wyeth ve Pablo Picasso'nun eserleri de satıldı. Elde edilen gelirin, Allen'in belirlediği hayır kurumlarına bağışlanacağı belirtildi.
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1.5 milyar dolarlık tablo müzayedesi
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