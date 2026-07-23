15 yaş altına sosyal medya yasağı
Fransa, çocukların sosyal medya kullanımının ruh ve beden sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin endişelerin arttığı bir dönemde kapsamlı bir düzenlemeye imza attı. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un desteklediği yasa tasarısı, Senato ve Ulusal Meclis'te kabul edildi. Böylece Fransa, 15 yaş altına sosyal medya yasağı getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi oldu. Düzenleme kapsamında 15 yaşından küçükler, 1 Eylül'den itibaren sosyal medya hesabı açamayacak. Platformlara, halihazırda açık olan 15 yaş altı kullanıcı hesaplarını kapatmaları için dört ay süre verilecek. Sosyal medya şirketleri ayrıca Fransa'nın veri koruma kurumu tarafından onaylanan yaş doğrulama sistemlerini kullanmakla yükümlü olacak. Çevrim içi ansiklopediler ile eğitim ve bilim platformları ise yasaktan muaf tutulacak. Avustralya, 16 yaşından küçüklerin Facebook, Snapchat, TikTok ve YouTube gibi platformları kullanmasını yasaklayan düzenlemeyi daha önce yürürlüğe koymuştu.
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