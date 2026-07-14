1,5 yaşındaki Essam sadece 5 kilo
İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 8 Filistinlinin daha hayatını kaybetmesiyle birlikte can kaybı 73 bin 231'e yükseldi. Saldırılar nedeniyle Gazze'de sağlık altyapısı büyük ölçüde çökmüş durumda. Abluka ve sıkı geçiş kısıtlamaları nedeniyle hastaların tedavi için yurt dışına çıkmasının engellendiği Gazze Şeridi'nde, tedavi bekleyen Filistinli Vesim Ebu Yusuf hayatını kaybetti. İsrail'in soykırımı sırasında normal kiloyla doğan 1,5 yaşındaki Essam Al-Nabih'in sağlığı ise yetersiz beslenme nedeniyle kötüleşti. Sadece 5 kilo olan ve sağlık sorunları yaşayan küçük Essam, İsrail'in sınır geçişine izin vermediği için ölümle karşı karşıya. Filistin, Avrupa Birliği'ne (AB), Gazze Şeridi'ndeki sınır kapılarının açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için İsrail'e baskı yapması çağrısı yaptı.