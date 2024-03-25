15 yaşındaki İslam yüzlerce hayat kurtardı

Rusya'daki son 20 yılın en kanlı terör saldırısının şoku devam ederken o gece kayıpların daha da artmasını önleyen kahraman bir genç Rusya basınının gündeminde. TürkRus sitesinin haberine göre, 15 yaşındaki İslam Halilov, saldırının yaşandığı Crocus City Hall binasından yarı zamanlı vestiyer görevlisi olarak çalışıyordu. Moskovalı bir Azeri olan İslam Halilov, çatışma başladığında panikle koşuşturan yüzlerce kişinin binadan kaçmasına yardım ederek çıkış yolunu gösterdi. İslam Halilov'a madalya verilecek.Terör saldırısını kimin gerçekleştirdiğine dair bilmece ise sürüyor. Saldırıyı DEAŞ'ın üstlenmesine rağmen Rusya, Ukrayna'yı işaret ediyor. Kiev iddiaları reddediyor. ABD'nin de DEAŞ'ı işaret etmesi Rusya tarafından tepkiyle karşılandı.KONSER salonunda 137 insanı katleden teröristler ilk kez mahkemeye çıkarıldı. Tacikistan vatandaşı oldukları bildirilen sanıkların vücutlarındaki yaralar ve darp izleri dikkat çekti. Sanıklardan birinin bilincinin neredeyse kapalı olduğu, bir diğerinin ise kulağının kesildiği bildiriliyor. Mahkemeden yapılan açıklamada, iki sanığın suçlarını kabul ettiği ve idam cezası olmadığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecekleri belirtildi.